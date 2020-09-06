6 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
6 сентября в народном календаре чествуют Евтихия Тихого, который был учеником Иоанна Богослова. Святой перенес много страданий: его мучили голодом, бросали в огонь, пытали, отдавали на съедение диким животным. Однажды на святого спустили льва, который заговорил человеческим голосом и воздал хвалу Творцу.
Именины сегодня празднуют: Петр, Арсен, Георгий.
Читайте также Картинки-поздравления с днем рождения: лучшая подборка
Народные приметы на 6 сентября
– Дождь 6 сентября предвещает хороший урожай следующего года и сухую осень.
– Если человек родился 6 сентября, то по приметам в качестве талисмана рекомендуется носить халцедон.
– Синица кричит 6 сентября – скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.
– Много желудей выросло 6 сентября – зима будет долгой и суровой.
Что можно делать 6 сентября
- Говорят, что сегодня нужно успеть собрать урожай, чтобы его не повредили ветры, осадки и холод.
- Людям, которые в этот день день будут много времени проводить в местах большого скопления людей, стоит одеть льняную одежду. Этот материал обладает положительной энергетикой и поможет восстановить утраченные силы.
Что нельзя делать 6 сентября
- Чтобы избежать траура, стоит одевать нарядную и светлую одежду. Это позволит не накликать траур.