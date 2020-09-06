Что можно и нельзя делать 6 сентября / Фото из открытых источников

6 сентября в народном календаре чествуют Евтихия Тихого, который был учеником Иоанна Богослова. Святой перенес много страданий: его мучили голодом, бросали в огонь, пытали, отдавали на съедение диким животным. Однажды на святого спустили льва, который заговорил человеческим голосом и воздал хвалу Творцу.