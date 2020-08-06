6 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 серпня в народному календарі вшановують пам'ять двох святих – Бориса і Гліба, синів київського князя Володимира Святославовича, які були вбиті в 1015 році своїм старшим братом Святополком під час боротьби за владу.
Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Борис, Гліб, Іван, Іларіон, Христина.
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Народні прикмети на 6 серпня
– Чайки часто сідають на воду – чекайте дощу.
– Дощ зранку – до погожого і ясного дня.
– Південний вітер – до негоди.
– Роса до полудня – буде гроза.
– Якщо 6 серпня випадає на повний місяць, то не можна рубати ліс для будівництва будинку. В іншому випадку в новому житлі постійно відбуватимуться скандали.
– Яка погода в цей день, такою вона буде і в другій половині серпня.
Що можна робити 6 серпня
- Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах.
Що не можна робити 6 серпня
- На поле 6 серпня виїжджати не можна. Прикмети кажуть, що пожежа буде. Також кажуть, що в цей день є багато блискавок, які можуть підпалити стоги.