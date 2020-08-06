6 серпня в народному календарі вшановують пам'ять двох святих – Бориса і Гліба, синів київського князя Володимира Святославовича, які були вбиті в 1015 році своїм старшим братом Святополком під час боротьби за владу.

Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Борис, Гліб, Іван, Іларіон, Христина.

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Народні прикмети на 6 серпня

– Чайки часто сідають на воду – чекайте дощу.

– Дощ зранку – до погожого і ясного дня.

– Південний вітер – до негоди.

– Роса до полудня – буде гроза.

– Якщо 6 серпня випадає на повний місяць, то не можна рубати ліс для будівництва будинку. В іншому випадку в новому житлі постійно відбуватимуться скандали.

– Яка погода в цей день, такою вона буде і в другій половині серпня.

Що можна робити 6 серпня

Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах.

Що не можна робити 6 серпня