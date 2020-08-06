6 августа в народном календаре чтят память двух святых – Бориса и Глеба, сыновей киевского князя Владимира Святославовича, которые были убиты в 1015 году своим старшим братом Святополком в борьбе за власть.

Именины сегодня празднуют: Анатолий, Борис, Глеб, Иван, Иларион, Кристина.

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Народные приметы на 6 августа

– Чайки часто садятся на воду – ждите дождя.

– Дождь утром – к погожему и ясному дню.

– Южный ветер – к непогоде.

– Роса до полудня – будет гроза.

– Если 6 августа выпадает на полнолуние, то нельзя рубить лес для строительства дома. В противном случае в новом жилье будут постоянно происходить скандалы.

– Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа.

Что можно делать 6 августа

Сегодня до восхода солнца надо пересчитать все свои деньги. Это сулит успех в будущих делах.

Что нельзя делать 6 августа