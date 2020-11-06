6 листопада християни моляться іконі Божої Матері "Всіх скорботних радість". На іконі зображена Богоматір, яка знаходиться в оточенні хворих людей і ангелів, які здійснюють добрі вчинки.

Як правило, цього дня було заведено молитися іконі Скорботній Божій Матері та просити її позбавити від скорботи і хвороб. Ікона Божої Матері "Всіх скорботних Радість" прославилася чудотворенням в 1688 році. Пресвята Богородиця зцілила невиліковно хвору людину. Їй треба молитися у хвилини відчаю, у найважчий час і вона обов'язково допоможе.

Іменини сьогодні святкують: Лаврентій, Олексій.

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Народні прикмети на 6 листопада

– Якщо почути в цей день спів цвіркуна, то скоро в будинку небіжчик з'явиться.

– Ненароком дзеркало розіб'єте 6 листопада – чекайте нещастя.

– Біла собака біжить за людиною – життя людини буде щасливим, багатим і безтурботним впродовж всього наступного року

Що можна робити 6 листопада

Цей день вважається успішним, тому рекомендовано починати нові справи. У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.

Що не можна робити 6 листопада