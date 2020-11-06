6 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 листопада християни моляться іконі Божої Матері "Всіх скорботних радість". На іконі зображена Богоматір, яка знаходиться в оточенні хворих людей і ангелів, які здійснюють добрі вчинки.
Як правило, цього дня було заведено молитися іконі Скорботній Божій Матері та просити її позбавити від скорботи і хвороб. Ікона Божої Матері "Всіх скорботних Радість" прославилася чудотворенням в 1688 році. Пресвята Богородиця зцілила невиліковно хвору людину. Їй треба молитися у хвилини відчаю, у найважчий час і вона обов'язково допоможе.
Іменини сьогодні святкують: Лаврентій, Олексій.
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Народні прикмети на 6 листопада
– Якщо почути в цей день спів цвіркуна, то скоро в будинку небіжчик з'явиться.
– Ненароком дзеркало розіб'єте 6 листопада – чекайте нещастя.
– Біла собака біжить за людиною – життя людини буде щасливим, багатим і безтурботним впродовж всього наступного року
Що можна робити 6 листопада
- Цей день вважається успішним, тому рекомендовано починати нові справи.
- У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.
Що не можна робити 6 листопада
- Не рекомендується саме в цей день проколювати вуха, адже через деякий час можна втратити слух.
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