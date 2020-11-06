6 ноября христиане молятся иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радость". На иконе изображена Богоматерь, которая находится в окружении больных людей и ангелов, совершающих добрые поступки.

Как правило, в этот день было принято молиться иконе Скорбящей Божьей Матери и просить ее избавить от скорби и болезней. Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" прославилась чудотворением в 1688 году. Пресвятая Богородица исцелила неизлечимо больного человека. Ей надо молиться в минуты отчаяния, в самое трудное время и она обязательно поможет.

Именины сегодня празднуют: Лаврентий, Алексей.

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Народные приметы на 6 ноября

– Если услышать в этот день пение сверчка, то скоро в доме покойник появится.

– Ненароком зеркало разобьете 6 ноября – ждите несчастья.

– Белая собака бежит за человеком – жизнь человека будет счастливой, богатой и беззаботной в течение всего следующего года

Что можно делать 6 ноября

Этот день считается успешным, поэтому рекомендовано начинать новые дела. В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

Что нельзя делать 6 ноября