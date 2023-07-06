6 липня – яке свято сьогодні й що не можна робити цього дня

6 липня у церковному календарі – день пам'яті Агрипини Римської. У світі сьогодні – Всесвітній день поцілунків. Що не можна робити та прикмети читайте далі.

6 липня віряни вшановують пам'ять Агрипини Римської, пише 24 Канал. Дівчина народилась у багатій родині та з юних літ сповідувала християнство.

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Про її віру дізнався тодішній правитель та наказав схопити. Навіть на суді Агрипина не відмовилась від своєї віри. Дівчина померла від отриманих травм через побої та катування.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна давати гроші у борг та самому позичати.

Не бажано сьогодні сумувати й лінуватися.

Вважалося, що у ніч на 7 липня не можна спати.

Прикмети на 6 липня

Якщо ворони летять під хмарами – чекайте негоди.

Сьогодні падає дощ – чекайте неврожаю.

Соловей не співає – час збирати ячмінь.

День в Україні та світі

6 липня святкують Олександр, Олексій, Антоній, Артемій, Герман, Йосип, Петро, ​​Федір.

Всесвітній день поцілунку. Це свято з'явилося в Англії у 19 столітті, а згодом поширилося та стало популярним в інших країнах.

Всесвітній день кардіолога. Професійне свято ініціювала ВООЗ. Кардіологи – лікарі, що турбуються про стан серця і лікують від серцево-судинних захворювань.