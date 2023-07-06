6 июля верующие чтят память Агриппины Римской, пишет 24 Канал. Девушка родилась в богатой семье и с юных лет исповедовала христианство.
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Ее веру узнал тогдашний правитель и приказал схватить. Даже на суде Агриппина не отказалась от своей веры. Девушка умерла от полученных травм из-за побоев и пыток.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя давать деньги в долг и самому занимать.
- Не желательно сегодня скучать и лениться.
- Считалось, что ночью на 7 июля нельзя спать.
Приметы на 6 июля
- Если вороны летят под облаками – ждите непогоду.
- Сегодня падает дождь – ждите неурожая.
- Соловей не поет – пора собирать ячмень.
День в Украине и мире
Всемирный день поцелуя. Этот праздник появился в Англии в 19 веке, а впоследствии распространился и стал популярен в других странах.
Всемирный день кардиолога. Профессиональный праздник инициировал ВОЗ. Кардиологи – врачи, беспокоящиеся о состоянии сердца и лечащие от сердечно-сосудистых заболеваний.