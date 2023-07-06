6 июля верующие чтят память Агриппины Римской, пишет 24 Канал. Девушка родилась в богатой семье и с юных лет исповедовала христианство.

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Ее веру узнал тогдашний правитель и приказал схватить. Даже на суде Агриппина не отказалась от своей веры. Девушка умерла от полученных травм из-за побоев и пыток.

День ангела 6 июля празднуют Александр, Алексей, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Петр, Федор.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя давать деньги в долг и самому занимать.

Не желательно сегодня скучать и лениться.

Считалось, что ночью на 7 июля нельзя спать.

Приметы на 6 июля

Если вороны летят под облаками – ждите непогоду.

Сегодня падает дождь – ждите неурожая.

Соловей не поет – пора собирать ячмень.

День в Украине и мире

Всемирный день поцелуя. Этот праздник появился в Англии в 19 веке, а впоследствии распространился и стал популярен в других странах.

Всемирный день кардиолога. Профессиональный праздник инициировал ВОЗ. Кардиологи – врачи, беспокоящиеся о состоянии сердца и лечащие от сердечно-сосудистых заболеваний.