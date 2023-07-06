6 липня віряни вшановують пам'ять Агрипини Римської, пише 24 Канал. Дівчина народилась у багатій родині та з юних літ сповідувала християнство.

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Про її віру дізнався тодішній правитель та наказав схопити. Навіть на суді Агрипина не відмовилась від своєї віри. Дівчина померла від отриманих травм через побої та катування.

День ангела 6 липня святкують Олександр, Олексій, Антоній, Артемій, Герман, Йосип, Петро, ​​Федір.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна давати гроші у борг та самому позичати.

Не бажано сьогодні сумувати й лінуватися.

Вважалося, що у ніч на 7 липня не можна спати.

Прикмети на 6 липня

Якщо ворони летять під хмарами – чекайте негоди.

Сьогодні падає дощ – чекайте неврожаю.

Соловей не співає – час збирати ячмінь.

День в Україні та світі

Всесвітній день поцілунку. Це свято з'явилося в Англії у 19 столітті, а згодом поширилося та стало популярним в інших країнах.

Всесвітній день кардіолога. Професійне свято ініціювала ВООЗ. Кардіологи – лікарі, що турбуються про стан серця і лікують від серцево-судинних захворювань.