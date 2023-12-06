6 грудня – День Святого Миколая: що не можна робити у цей зимовий день
Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, що призвело до зміщення дат церковних свят. Тепер День Святого Миколая, який традиційно відзначали 19 грудня, святкують на 13 днів раніше – 6 грудня.
Це свято вшановує пам'ять Святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мирлікійського, який жив у III-IV століттях. Святий Миколай є покровителем дітей, моряків, шлюбів, торгівлі та багатьох інших людей. Він славиться своєю щедрістю та чудесами. Зокрема, Миколай врятував дівчину від примусового шлюбу, вкинувши мішечок з золотом у вікно бідної родини, де діти потребували допомоги.
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Спосіб відзначення Дня Святого Миколая в різних країнах відрізняється, але загалом свято асоціюється із добротою та щедрістю. У багатьох сім'ях та школах цей день вважається часом дарування подарунків та вираження любові до близьких. Водночас з'ясувалося, що у День Святого Миколая існують деякі заборони. Про те, що не можна робити 6 грудня, і які є прикмети – дивіться далі.
Прикмети на 6 грудня
- У цей день наші предки уважно стежили за погодними умовами. Оскільки від того, скільки снігу випаде до Миколая, стільки в травні буде трави.
- Побачили, що хмари збіглися в одну купу – до негоди.
- Якщо ви помітили іній на деревах – варто чекати щедрий врожай в наступному році.
- Подейкують, що рожеві кола навколо місяця в цей день до сильних морозів.
- Якщо ж ви зауважили, що на небі пливуть купчасті хмари – варто чекати негоду.
- Кажуть, якщо погода у День Святого Миколая сонячна і тепла, то перший місяць літа теж буде таким.
Що не можна робити у День Святого Миколая
- Чудотворець Миколай славиться своєю щедрістю та добротою. Тому цей день відкриває чудову можливість для людей проявити свою небайдужість та чуйність, надавши допомогу тим, хто цього потребує. Попри це 6 грудня заборонено давати та брати в борг.
- З огляду на те, що свято пов'язане з позитивними емоціями та доброзичливістю, утримайтеся від конфліктів, негативних коментарів чи неприязних вчинків.
- Не рекомендується у День Святого Миколая зустрічатися з недругами.
- Крім того, суворо заборонено проявляти неповагу до людей похилого віку, тварин або тих, хто є більш вразливим.
- Зауважимо, на Миколая забороняється займатися такими видами діяльності, як прибирання, рукоділля та важко працювати.