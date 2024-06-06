Наші предки вважали, що у свято треба полити квіти, щоб дівчата вдало вийшли заміж, а родина не хворіла. Детальніше – у матеріалі LifeStyle 24.

Актуально на сьогодні З професійним святом, майстри слова: щирі привітання у картинках з Днем журналіста

День пам'яті преподобного Іларіона Нового

У часи, коли жив Іларіон Новий, християн переслідували. Попри це, чоловік не відрікся від Ісуса Христа та продовжував розповідати людям про свою віру. Преподобному не вдалося уникнути покарання, тому його ув'язнювали та піддавали тортурам. Господь дав Іларіону неймовірний дар – святий міг бачити душі неживих людей. Помер ігумен у поважному віці, коли був у своїй обителі.

Що не можна робити

Заборонено сваритися та лихословити.

Не варто далеко їхати та займатися важливими угодами.

Не рекомендується скаржитися, бо проблеми скоро не підуть з життя.

Не можна розповідати комусь про свої плани, бо вони не здійсняться.

Народні прикмети

Холодна погода – до теплого літа.

Східний вітер – до дощового літа, а західний – до жаркого.

Ясний день – до багатого врожаю.

Багато бджіл – до потепління.

Не пропустіть З Днем журналіста: гарні привітання у прозі та віршах, тематичні картинки

Що ще відзначають

Щороку 6 червня відзначається День журналіста України. Професійне свято 25 травня 1994 року запровадив тодішній президент Леонід Кравчук. Дату обрали невипадково. Річ у тім, що у цей день, у 1992 році, Спілка журналістів України вступила до Міжнародної федерації журналістів.

Крім того, сьогодні – День кінотеатру просто неба. Цей вид відпочинку бере свій початок з 1993 року, коли у Сполучених Штатах Америки відкрили такий кінотеатр для автомобілістів. Його винайшов Річард Голлінґшед.