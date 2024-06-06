Наши предки считали, что в праздник надо полить цветы, чтобы девушки удачно вышли замуж, а семья не болела. Подробнее – в материале LifeStyle 24.
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День памяти преподобного Илариона Нового
Во времена, когда жил Иларион Новый, христиан преследовали. Несмотря на это, мужчина не отрекся от Иисуса Христа и продолжал рассказывать людям о своей вере. Преподобному не удалось избежать наказания, поэтому его заключали в тюрьму и подвергали пыткам. Господь дал Илариону невероятный дар – святой мог видеть души неживых людей. Умер игумен в почтенном возрасте, когда был в своей обители.
Что нельзя делать
- Запрещено ссориться и сквернословить.
- Не стоит далеко ехать и заниматься важными сделками.
- Не рекомендуется жаловаться, ибо проблемы скоро не уйдут из жизни.
- Нельзя рассказывать кому-то о своих планах, потому что они не осуществятся.
Народные приметы
- Холодная погода – к теплому лету.
- Восточный ветер – к дождливому лету, а западный – к жаркому.
- Ясный день – к богатому урожаю.
- Много пчел – к потеплению.
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Что еще отмечают
Ежегодно 6 июня отмечается День журналиста Украины. Профессиональный праздник 25 мая 1994 года ввел тогдашний президент Леонид Кравчук. Дату выбрали неслучайно. Дело в том, что в этот день, в 1992 году, Союз журналистов Украины вступил в Международную федерацию журналистов.
Кроме того, сегодня – День кинотеатра под открытым небом. Этот вид отдыха берет свое начало с 1993 года, когда в Соединенных Штатах Америки открыли такой кинотеатр для автомобилистов. Его изобрел Ричард Холлингшед.