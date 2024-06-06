Наши предки считали, что в праздник надо полить цветы, чтобы девушки удачно вышли замуж, а семья не болела. Подробнее – в материале LifeStyle 24.

Актуально на сегодня С профессиональным праздником, мастера слова: искренние поздравления в картинках с Днем журналиста

День памяти преподобного Илариона Нового

Во времена, когда жил Иларион Новый, христиан преследовали. Несмотря на это, мужчина не отрекся от Иисуса Христа и продолжал рассказывать людям о своей вере. Преподобному не удалось избежать наказания, поэтому его заключали в тюрьму и подвергали пыткам. Господь дал Илариону невероятный дар – святой мог видеть души неживых людей. Умер игумен в почтенном возрасте, когда был в своей обители.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться и сквернословить.

Не стоит далеко ехать и заниматься важными сделками.

Не рекомендуется жаловаться, ибо проблемы скоро не уйдут из жизни.

Нельзя рассказывать кому-то о своих планах, потому что они не осуществятся.

Народные приметы

Холодная погода – к теплому лету.

Восточный ветер – к дождливому лету, а западный – к жаркому.

Ясный день – к богатому урожаю.

Много пчел – к потеплению.

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Что еще отмечают

Ежегодно 6 июня отмечается День журналиста Украины. Профессиональный праздник 25 мая 1994 года ввел тогдашний президент Леонид Кравчук. Дату выбрали неслучайно. Дело в том, что в этот день, в 1992 году, Союз журналистов Украины вступил в Международную федерацию журналистов.

Кроме того, сегодня – День кинотеатра под открытым небом. Этот вид отдыха берет свое начало с 1993 года, когда в Соединенных Штатах Америки открыли такой кинотеатр для автомобилистов. Его изобрел Ричард Холлингшед.