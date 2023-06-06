6 червня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Симеона Стовпника. За переказами, його матір довго мріяла про дитину та молилась про нащадка, пише 24 Канал. Хлопчик з'явився на світ тільки тоді, коли мати пообіцяла віддати малюка на службу Богові.

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Симеон виявляв смиренні риси з дитинства. В юному віці він втратив батьків, тож вирішив прийняти чернецтво. Симеон багато постив та дотримувався богобоязного життя, за що отримав дар чудотворення, а також міг бачити майбутнє.

День ангела 6 червня святкують Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна жалітися на особисті проблеми.

Заборонено кричати на рідних та сваритись з близькими.

Сьогодні краще не займатись побутом.

Не можна вживати алкогольні напої та влаштовувати застілля.

Прикмети на 6 червня

Літає багато комарів – до посухи влітку.

Жовте небо вранці – впаде дощ.

Сонце тепло гріє – значить врожай буде щедрим.

Птахи літають високо – тиждень буде теплим.

День в Україні та світі

День журналіста в Україні. Журналіст – професія, що, як і інші в Україні, зазнали змін під час повномасштабного вторгнення. Українські журналісти воюють на інформаційному фронті та висвітлюють події війни, привертаючи увагу світової аудиторії.