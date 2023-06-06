6 июня в церковном календаре – день памяти преподобного Симеона Столбника. По преданию, его мать долго мечтала о ребенке и молилась о потомке, пишет 24 Канал. Мальчик появился на свет только тогда, когда мать пообещала отдать малыша на службу Богу.

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Симеон проявлял смиренные черты с детства. В юном возрасте он потерял родителей, поэтому решил принять монашество. Симеон много постился и соблюдал богобоязненную жизнь, за что получил дар чудотворения, а также мог видеть будущее.

День ангела 6 июня празднуют Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян, Ксения, Оксана.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя сетовать на личные проблемы.

Запрещено кричать на родных и ссориться с близкими.

Сегодня лучше не заниматься бытом.

Нельзя употреблять алкогольные напитки и устраивать застолье.

Приметы на 6 июня

Летает много комаров – до засухи летом.

Желтое небо утром - дождь.

Солнце тепло греет – значит, урожай будет щедрым.

Птицы летают высоко – неделя будет теплой.

День в Украине и мире

День журналиста в Украине. Журналист – профессия, которая, как и другие в Украине, претерпела изменения во время полномасштабного вторжения. Украинские журналисты сражаются на информационном фронте и освещают события войны, привлекая внимание мировой аудитории.