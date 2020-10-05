5 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 жовтня в народному календарі вшановуються два святі – пророк Йона і мученик Фока, який вважається захисником від пожеж і рятівником потопаючих. Цього дня не можна було ловити, їсти чи продавати рибу. Відомо, що Іона побував в череві кита і залишився неушкодженим. В утробі кита він пробув три дні і три ночі, молячись безперестанку. Потім він був викинутий на берег і після свого чудесного порятунк
Іменини сьогодні святкують: Данило, Назар, Йосип, Розалія.
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Народні прикмети на 5 жовтня
– На она ще листя на березі висять – прикмета, що сніг на землю пізно ляже.
– 5 жовтня на ялині або сосні шишок мало – зима буде теплою.
Що можна робити 5 жовтня
- Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.
- Якщо людина чогось дуже сильно злякалася, то цього дня у знахарів можна лікувати переляк.
Що не можна робити 5 жовтня
- Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.
- Сьогодні не можна ловити, їсти чи продавати рибу.
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