Що можна і не можна робити 5 жовтня / Фото з відкритих джерел

5 жовтня в народному календарі вшановуються два святі – пророк Йона і мученик Фока, який вважається захисником від пожеж і рятівником потопаючих. Цього дня не можна було ловити, їсти чи продавати рибу. Відомо, що Іона побував в череві кита і залишився неушкодженим. В утробі кита він пробув три дні і три ночі, молячись безперестанку. Потім він був викинутий на берег і після свого чудесного порятунк