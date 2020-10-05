5 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 октября в народном календаре почитаются два святых – пророк Иона и мученик Фока, который считается защитником от пожаров и спасителем утопающих. В этот день нельзя было ловить, есть или продавать рыбу. Известно, что Иона побывал в брюхе кита и остался невредимым. В утробе кита он пробыл три дня и три ночи, молясь беспрестанно. Потом он был выброшен на берег и после своего чудесного спасения
Именины сегодня празднуют: Даниил, Назар, Иосиф, Розалия.
Читайте также Выходные в октябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы
Народные приметы на 5 октября
– На она еще листья на березе висят – примета, что снег на землю поздно ляжет.
– 5 октября на ели или сосне шишек мало – зима будет теплой.
Что можно делать 5 октября
- Покупки, которые вы совершите в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.
- Если человек чего-то очень сильно испугался, то в этот день у знахарей можно лечить испуг.
Что нельзя делать 5 октября
- Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.
- Сегодня нельзя ловить, есть или продавать рыбу.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter