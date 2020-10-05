5 октября в народном календаре почитаются два святых – пророк Иона и мученик Фока, который считается защитником от пожаров и спасителем утопающих. В этот день нельзя было ловить, есть или продавать рыбу. Известно, что Иона побывал в брюхе кита и остался невредимым. В утробе кита он пробыл три дня и три ночи, молясь беспрестанно. Потом он был выброшен на берег и после своего чудесного спасения

Именины сегодня празднуют: Даниил, Назар, Иосиф, Розалия.

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Народные приметы на 5 октября

– На она еще листья на березе висят – примета, что снег на землю поздно ляжет.

– 5 октября на ели или сосне шишек мало – зима будет теплой.

Что можно делать 5 октября

Покупки, которые вы совершите в этот день, будут удачными и долго вам прослужат. Если человек чего-то очень сильно испугался, то в этот день у знахарей можно лечить испуг.

Что нельзя делать 5 октября