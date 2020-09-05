5 вересня в народному календарі відзначають пам'ять Луппи Солонського та священномученика Іринея Ліонського.

Іменини сьогодні святкують: Павло, Іван, Микола.

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Народні прикмети на 5 вересня

– Якщо ранкових заморозків в цей час немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим. Якщо до 5 вересня овес не зібрати, то весь урожай загине від морозів.

– Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – скоро настане зима.

– Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою, і навпаки, чекайте похолодання відповідно до прикмет, якщо журавлі летять в небі високо.

– Якщо журавлі 5 вересня летять практично мовчки і дуже швидко – чекайте негоди найближчим часом.

Що можна робити 5 вересня

Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.

Що не можна робити 5 вересня