5 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 вересня в народному календарі відзначають пам'ять Луппи Солонського та священномученика Іринея Ліонського.
Іменини сьогодні святкують: Павло, Іван, Микола.
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Народні прикмети на 5 вересня
– Якщо ранкових заморозків в цей час немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим. Якщо до 5 вересня овес не зібрати, то весь урожай загине від морозів.
– Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – скоро настане зима.
– Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою, і навпаки, чекайте похолодання відповідно до прикмет, якщо журавлі летять в небі високо.
– Якщо журавлі 5 вересня летять практично мовчки і дуже швидко – чекайте негоди найближчим часом.
Що можна робити 5 вересня
- Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.
Що не можна робити 5 вересня
- Сьогодні не варто байдикувати, аби не накликати неврожай на наступний рік.
- Не рекомендується бути скупим і байдужим до нужденних.
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