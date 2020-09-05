5 сентября в народном календаре отмечают память Луппы Солонского и священномученика Иринея Лионского.

Именины сегодня празднуют: Павел, Иван, Николай.

​Читайте также Картинки-поздравления с днем рождения: лучшая подборка

Народные приметы на 5 сентября

– Если утренних заморозков в это время нет, то и сентябрь, согласно приметам, будет тоже теплым. Если до 5 сентября овес не собрать, то весь урожай погибнет от морозов.

– Если журавли 5 сентября в теплые края отправились – скоро наступит зима.

– Если журавли летят низко, то зима будет теплой, и наоборот, ждите похолодания согласно приметам, если журавли летят в небе высоко.

– Если журавли 5 сентября летят практически молча и очень быстро – ждите непогоды в ближайшее время.

Что можно делать 5 сентября

Желательно в этот день сделать как можно больше добра для близких и окружающих людей.

Что нельзя делать 5 сентября