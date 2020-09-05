5 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 сентября в народном календаре отмечают память Луппы Солонского и священномученика Иринея Лионского.
Именины сегодня празднуют: Павел, Иван, Николай.
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Народные приметы на 5 сентября
– Если утренних заморозков в это время нет, то и сентябрь, согласно приметам, будет тоже теплым. Если до 5 сентября овес не собрать, то весь урожай погибнет от морозов.
– Если журавли 5 сентября в теплые края отправились – скоро наступит зима.
– Если журавли летят низко, то зима будет теплой, и наоборот, ждите похолодания согласно приметам, если журавли летят в небе высоко.
– Если журавли 5 сентября летят практически молча и очень быстро – ждите непогоды в ближайшее время.
Что можно делать 5 сентября
- Желательно в этот день сделать как можно больше добра для близких и окружающих людей.
Что нельзя делать 5 сентября
- Сегодня не стоит бездельничать, чтобы не навлечь неурожай на следующий год.
- Не рекомендуется быть скупым и равнодушным к нуждающимся.
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