5 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 серпня віряни вшановують Почаївську ікону Божої Матері, що є однією з найбільш шанованих образів Богородиці в усій Україні.
Іменини сьогодні святкують: Федір, Трофим, Анна.
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Народні прикмети на 5 серпня
– Сови кричать – буде холодно.
– Ранкові зорі швидко гаснуть – до сильного вітру.
– Зірки надзвичайно яскраві на світанку 5 серпня – через пару днів почнуться дощі.
Що можна робити 5 серпня
- Сьогодні треба помолитися до Почаївської ікони Божої Матері про позбавлення від невиліковної хвороби.
Що не можна робити 5 серпня
- В цей день не можна кликати незнайомих людей у свою оселю.
- Не можна сумувати та налаштовуватися на негатив у цей день.
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