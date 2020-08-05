5 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 августа верующие почитают Почаевскую икону Божией Матери – один из наиболее почитаемых образов Богородицы во всей Украине.
Именины сегодня празднуют: Федор, Трофим, Анна.
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Народные приметы на 5 августа
– Совы кричат – будет холодно.
– Утренние звезды быстро гаснут – к сильному ветру.
– Звезды очень яркие на рассвете 5 августа – через пару дней начнутся дожди.
Что можно делать 5 августа
- Сегодня надо помолиться Почаевской иконе Божией Матери об избавлении от неизлечимой болезни.
Что нельзя делать 5 августа
- В этот день нельзя звать незнакомых людей в свой дом.
- Нельзя грустить и настраиваться на негатив в этот день.
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