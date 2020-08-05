5 августа верующие почитают Почаевскую икону Божией Матери – один из наиболее почитаемых образов Богородицы во всей Украине.

Именины сегодня празднуют: Федор, Трофим, Анна.

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Народные приметы на 5 августа

– Совы кричат ​​– будет холодно.

– Утренние звезды быстро гаснут – к сильному ветру.

– Звезды очень яркие на рассвете 5 августа – через пару дней начнутся дожди.

Что можно делать 5 августа

Сегодня надо помолиться Почаевской иконе Божией Матери об избавлении от неизлечимой болезни.

Что нельзя делать 5 августа