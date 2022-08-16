Натурально та атмосферно: 5 найкращих варіантів стрілок коричневою підводкою

Підводка та тіні коричневих відтінків не тільки чудово виглядають, як фон для сміливої чорної підводки, але і неймовірні у своїй самостійній самобутності. Як грамотно та яскраво підкреслити свої очі лише за допомогою коричневого – читайте в матеріалі.

Макіяж, виконаний у коричневих відтінках, не тільки добре пасує до повсякденного життя, але і виграшно дивиться у святкові події, підкреслюючи індивідуальність красуні. 24 канал зібрав 5 найкращих варіацій використання коричневої підводки.

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Розмита коричнева стрілка

Підкреслення очей не завжди має бути строгим та з чіткими контурами. Коричнева підводка, розтушована з одного боку, надасть очам м'якої загадковості та підкреслить лінію вій.

Крім того, така розмита підводка може замінити цілий шар тіней та глітеру – намалювавши всього одну стрілку, ви матимете повноцінний мейкап очей та виглядатимете неймовірно.

Найкращі приклади коричневих підводок / Фото з інстаграму raoulalejandre

Фігурні стрілки рідкою підводкою

Бронзовий колір досі в тренді, і його можна виграшно обіграти на вашому обличчі. Просто візьміть ваші улюблені бронзові тіні, змішайте з водою та нанесіть, як мокру підводку.

Не бійтеся експериментувати з лініями – цього літа в тренді сміливі та оригінальні стрілки, які підкреслять настроєвість образу та допоможуть виділитися з натовпу.

Найкращі приклади коричневих підводок / Фото з інстаграму katiejanehughes

Мікрострілки в коричневих тонах

Оскільки в моді – максимальна натуральність та нюдовість, коричневі тіні і крихітні стрілки зможуть ненав'язливо підкреслити красу засмаглої чи смуглої шкіри.

Такі стрілки чудово підійдуть як для повсякденних прогулянок чи робочого часу, так і для відпочинку та святкувань.

Найкращі приклади коричневих підводок / Фото з інстаграму zoeisabellakravitz

Коричневе підкреслення нижнього повіка

Коричневий олівець чи підводка можуть швидко та непомітно підкреслити очі, якщо потрібен максимально нейтральний макіяж.

Тонкою стрілкою по внутрішній частині нижнього повіка ви зможете досягнути яскравого та свіжого погляду, а також загадкової меланхолійності, яка дуже личитиме осінній погоді.

Найкращі приклади коричневих підводок / Фото з інстаграму makeupbymario

Драматичні коричневі "Siren Eyes"

У трендах тримається мода на театральні та драматичні "очі сирени", які навіюють асоціації з роковими красунями.

"Siren Eyes" візуально видовжує очі завдяки коричневій тонкій підводці чи олівцю. Також підкреслює око підводка на обох куточках очей.

Найкращі приклади коричневих підводок / Фото з Pinterest

"Очі сирени" виглядають дуже витончено та небезпечно коштом простих кольорів та загравання з формою. Та варто бути уважними – під кожну форму ока "Siren Eyes" треба підганяти.