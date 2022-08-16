Макияж, выполненный в коричневых оттенках, не только хорошо подходит повседневной жизни, но и выигрышно смотрит в праздничные события, подчеркивая индивидуальность красотки. 24 канал собрал пять лучших вариаций использования коричневой подводки.

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Размытая коричневая стрелка

Подчеркивание глаз не всегда должно быть строгим и с четкими контурами. Коричневая подводка, растушенная с одной стороны, придаст глазам мягкую загадочность и подчеркнет линию ресниц.

Кроме того, такая размытая подводка может заменить целый слой теней и глитера – нарисовав всего одну стрелку, у вас будет полноценный мейкап глаз и выглядеть невероятно.

Лучшие примеры коричневых подводок / Фото из инстаграма raoulalejandre

Фигурные стрелки жидкой подводкой

Бронзовый цвет все еще в тренде, и его можно выигрышно обыграть на вашем лице. Просто возьмите ваши любимые бронзовые тени, смешайте с водой и нанесите как мокрую подводку.

Не бойтесь экспериментировать с линиями – этим летом в тренде смелые и оригинальные стрелки, которые подчеркнут настроение образа и помогут выделиться из толпы.

Лучшие примеры коричневых подводок / Фото из инстаграма katiejanehughes

Микрострелки в коричневых тонах

Поскольку в моде – максимальная натуральность и неловкость, коричневые тени и крохотные стрелки смогут ненавязчиво подчеркнуть красоту загорелой или смуглой кожи.

Такие стрелки отлично подойдут как для повседневных прогулок или рабочего времени, так и для отдыха и празднований.

Лучшие примеры коричневых подводок / Фото из инстаграма zoeisabellakravitz

Коричневое подчеркивание нижнего века

Коричневый карандаш или подводка могут быстро и незаметно подчеркнуть глаза, если требуется максимально нейтральный макияж.

Тонкой стрелкой по внутренней части нижнего века вы сможете достичь яркого и свежего взгляда, а также загадочной меланхоличности, которая будет очень подходящей к осенней погоде.

Лучшие примеры коричневых подводок / Фото из инстаграма makeupbymario

Драматические коричневые "Siren Eyes"

В трендах держится мода на театральные и драматические "глаза сирены", внушающие ассоциации с роковыми красавицами.

"Siren Eyes" визуально удлиняет глаза благодаря коричневой тонкой подводке или карандашу. Также подчеркивает глаз подводка на обоих уголках глаз.

Лучшие примеры коричневых подводок / Фото из Pinterest

"Глаза сирены" выглядят очень изящно и опасно за счет простых цветов и заигрывания с формой. Но следует быть внимательными – под каждую форму глаза "Siren Eyes" нужно подгонять.