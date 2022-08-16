Макияж, выполненный в коричневых оттенках, не только хорошо подходит повседневной жизни, но и выигрышно смотрит в праздничные события, подчеркивая индивидуальность красотки. 24 канал собрал пять лучших вариаций использования коричневой подводки.
К теме Монохромный макияж: тренд осени, который подойдет любому
Размытая коричневая стрелка
Подчеркивание глаз не всегда должно быть строгим и с четкими контурами. Коричневая подводка, растушенная с одной стороны, придаст глазам мягкую загадочность и подчеркнет линию ресниц.
Кроме того, такая размытая подводка может заменить целый слой теней и глитера – нарисовав всего одну стрелку, у вас будет полноценный мейкап глаз и выглядеть невероятно.
Лучшие примеры коричневых подводок / Фото из инстаграма raoulalejandre
Фигурные стрелки жидкой подводкой
Бронзовый цвет все еще в тренде, и его можно выигрышно обыграть на вашем лице. Просто возьмите ваши любимые бронзовые тени, смешайте с водой и нанесите как мокрую подводку.
Не бойтесь экспериментировать с линиями – этим летом в тренде смелые и оригинальные стрелки, которые подчеркнут настроение образа и помогут выделиться из толпы.
Лучшие примеры коричневых подводок / Фото из инстаграма katiejanehughes
Микрострелки в коричневых тонах
Поскольку в моде – максимальная натуральность и неловкость, коричневые тени и крохотные стрелки смогут ненавязчиво подчеркнуть красоту загорелой или смуглой кожи.
Такие стрелки отлично подойдут как для повседневных прогулок или рабочего времени, так и для отдыха и празднований.
Лучшие примеры коричневых подводок / Фото из инстаграма zoeisabellakravitz
Коричневое подчеркивание нижнего века
Коричневый карандаш или подводка могут быстро и незаметно подчеркнуть глаза, если требуется максимально нейтральный макияж.
Тонкой стрелкой по внутренней части нижнего века вы сможете достичь яркого и свежего взгляда, а также загадочной меланхоличности, которая будет очень подходящей к осенней погоде.
Лучшие примеры коричневых подводок / Фото из инстаграма makeupbymario
Драматические коричневые "Siren Eyes"
В трендах держится мода на театральные и драматические "глаза сирены", внушающие ассоциации с роковыми красавицами.
"Siren Eyes" визуально удлиняет глаза благодаря коричневой тонкой подводке или карандашу. Также подчеркивает глаз подводка на обоих уголках глаз.
Лучшие примеры коричневых подводок / Фото из Pinterest
"Глаза сирены" выглядят очень изящно и опасно за счет простых цветов и заигрывания с формой. Но следует быть внимательными – под каждую форму глаза "Siren Eyes" нужно подгонять.