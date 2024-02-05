Яке свято 5 лютого: що не можна робити сьогодні

5 лютого християни вшановують пам'ять святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. За свою працьовитість, чоловік отримав повагу від людей.

Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день "Нутелли" та День ерудита. Більше про ці свята розповість 24 Канал.

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День пам'яті святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського

Батьком Феодосія був священник, тому він виховувався у християнських традиціях. Святитель здобув освіту в Києво-Братській колегії при Київському Богоявленському монастирі. Згодом здійснив постриг у Києво-Печерській лаврі.

За життя Феодосій також перебував на посаді ігумена Видубицького монастиря та архімандрита Чернігівського Єлецького монастиря. Помер святитель у 1696 році. Його поховали в Борисоглібському соборі. Пройшло 200 років, коли тіло перенесли у Свято-Троїцький кафедральний собор.

Що не можна робити

Краще не позичати гроші сьогодні.

Не можна вживати алкогольні напої та жирну їжу.

Не варто ходити в гості.

Заборонено тяжко працювати.

Народні прикмети

Суворий мороз – до сухого та спекотного літа.

Якщо надворі буде тепло, то незабаром прийде весна.

Якщо ясно світитиме сонце, то на похолодання чекати не варто.

Якщо випаде сніг, то скоро потеплішає.

Що ще відзначають

5 лютого відзначається щорічне свято – Всесвітній день "Нутелли". У 2007 році його запровадила блогерка Сара Россо. Зараз цю шоколадну пасту полюбляє велика кількість людей. Цікаво, що смаколик з'явився в італійському місті Альба.

Також сьогодні весь світ відзначає День ерудита. Про це свято знає мало людей, адже воно не є офіційним. Також невідомо, хто започаткував такий день.