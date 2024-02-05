Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день "Нутелли" та День ерудита. Більше про ці свята розповість 24 Канал.
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День пам'яті святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського
Батьком Феодосія був священник, тому він виховувався у християнських традиціях. Святитель здобув освіту в Києво-Братській колегії при Київському Богоявленському монастирі. Згодом здійснив постриг у Києво-Печерській лаврі.
За життя Феодосій також перебував на посаді ігумена Видубицького монастиря та архімандрита Чернігівського Єлецького монастиря. Помер святитель у 1696 році. Його поховали в Борисоглібському соборі. Пройшло 200 років, коли тіло перенесли у Свято-Троїцький кафедральний собор.
Що не можна робити
- Краще не позичати гроші сьогодні.
- Не можна вживати алкогольні напої та жирну їжу.
- Не варто ходити в гості.
- Заборонено тяжко працювати.
Народні прикмети
- Суворий мороз – до сухого та спекотного літа.
- Якщо надворі буде тепло, то незабаром прийде весна.
- Якщо ясно світитиме сонце, то на похолодання чекати не варто.
- Якщо випаде сніг, то скоро потеплішає.
Що ще відзначають
5 лютого відзначається щорічне свято – Всесвітній день "Нутелли". У 2007 році його запровадила блогерка Сара Россо. Зараз цю шоколадну пасту полюбляє велика кількість людей. Цікаво, що смаколик з'явився в італійському місті Альба.
Також сьогодні весь світ відзначає День ерудита. Про це свято знає мало людей, адже воно не є офіційним. Також невідомо, хто започаткував такий день.