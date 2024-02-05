Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день "Нутелли" та День ерудита. Більше про ці свята розповість 24 Канал.

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День пам'яті святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського

Батьком Феодосія був священник, тому він виховувався у християнських традиціях. Святитель здобув освіту в Києво-Братській колегії при Київському Богоявленському монастирі. Згодом здійснив постриг у Києво-Печерській лаврі.

За життя Феодосій також перебував на посаді ігумена Видубицького монастиря та архімандрита Чернігівського Єлецького монастиря. Помер святитель у 1696 році. Його поховали в Борисоглібському соборі. Пройшло 200 років, коли тіло перенесли у Свято-Троїцький кафедральний собор.

Що не можна робити

  • Краще не позичати гроші сьогодні.
  • Не можна вживати алкогольні напої та жирну їжу.
  • Не варто ходити в гості.
  • Заборонено тяжко працювати.

Народні прикмети

  • Суворий мороз – до сухого та спекотного літа.
  • Якщо надворі буде тепло, то незабаром прийде весна.
  • Якщо ясно світитиме сонце, то на похолодання чекати не варто.
  • Якщо випаде сніг, то скоро потеплішає.

Що ще відзначають

5 лютого відзначається щорічне свято – Всесвітній день "Нутелли". У 2007 році його запровадила блогерка Сара Россо. Зараз цю шоколадну пасту полюбляє велика кількість людей. Цікаво, що смаколик з'явився в італійському місті Альба.

Також сьогодні весь світ відзначає День ерудита. Про це свято знає мало людей, адже воно не є офіційним. Також невідомо, хто започаткував такий день.