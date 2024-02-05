Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день "Нутеллы" и День эрудита. Больше об этих праздниках расскажет 24 Канал.
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День памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского
Отцом Феодосия был священник, поэтому он воспитывался в христианских традициях. Святитель получил образование в Киево-Братской коллегии при Киевском Богоявленском монастыре. Впоследствии совершил постриг в Киево-Печерской лавре.
При жизни Феодосий также находился на должности игумена Выдубицкого монастыря и архимандрита Черниговского Елецкого монастыря. Умер святитель в 1696 году. Его похоронили в Борисоглебском соборе. Прошло 200 лет, когда тело перенесли в Свято-Троицкий кафедральный собор.
Что нельзя делать
- Лучше не одалживать деньги сегодня.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки и жирную пищу.
- Не стоит ходить в гости.
- Запрещено тяжело работать.
Народные приметы
- Суровый мороз – к сухому и жаркому лету.
- Если на улице будет тепло, то вскоре придет весна.
- Если ясно будет светить солнце, то похолодания ждать не стоит.
- Если выпадет снег, то скоро потеплеет.
Что еще отмечают
5 февраля отмечается ежегодный праздник – Всемирный день "Нутеллы". В 2007 году его ввела блогер Сара Россо. Сейчас эту шоколадную пасту любит большое количество людей. Интересно, что лакомство появилось в итальянском городе Альба.
Также сегодня весь мир отмечает День эрудита. Об этом празднике знает мало людей, ведь он не является официальным. Также неизвестно, кто основал такой день.