Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день "Нутеллы" и День эрудита. Больше об этих праздниках расскажет 24 Канал.

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День памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского

Отцом Феодосия был священник, поэтому он воспитывался в христианских традициях. Святитель получил образование в Киево-Братской коллегии при Киевском Богоявленском монастыре. Впоследствии совершил постриг в Киево-Печерской лавре.

При жизни Феодосий также находился на должности игумена Выдубицкого монастыря и архимандрита Черниговского Елецкого монастыря. Умер святитель в 1696 году. Его похоронили в Борисоглебском соборе. Прошло 200 лет, когда тело перенесли в Свято-Троицкий кафедральный собор.

Что нельзя делать

Лучше не одалживать деньги сегодня.

Нельзя употреблять алкогольные напитки и жирную пищу.

Не стоит ходить в гости.

Запрещено тяжело работать.

Народные приметы

Суровый мороз – к сухому и жаркому лету.

Если на улице будет тепло, то вскоре придет весна.

Если ясно будет светить солнце, то похолодания ждать не стоит.

Если выпадет снег, то скоро потеплеет.

Что еще отмечают

5 февраля отмечается ежегодный праздник – Всемирный день "Нутеллы". В 2007 году его ввела блогер Сара Россо. Сейчас эту шоколадную пасту любит большое количество людей. Интересно, что лакомство появилось в итальянском городе Альба.

Также сегодня весь мир отмечает День эрудита. Об этом празднике знает мало людей, ведь он не является официальным. Также неизвестно, кто основал такой день.