5 листопада – яке сьогодні свято: що не варто робити в цей день

5 листопада за новим стилем церква згадує мучеників Галактіона та Єпистимії та єпископа Георгія Олександрійського. За старим стилем вшановують святого Якова.

Яків був одним із сімнадцяти апостолів та сином чоловіка Діви Марії. Його називали "братом Господнім". Чим славився Яків, що не можна робити 5 листопада та які прикмети існують в цей день – знає 24 Канал.

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Відомо, що Яків упродовж земного життя Ісуса Христа не вірив, що він є Сином Божим і спасителем усього людства. Однак, навернувся до віри після воскресіння Христа. Якова вважають першим єрусалимським єпископом. Загинув мученицькою смертю: юдеї кинули його біля церкви та побили камінням.

У давнину зими починалися рано, і вже на Якова падав перший сніг чи град. Тож наші пращури у свято мали незвичну традицію. Вони закопували випічку в землю, аби "нагодувати" її. Також деякі закопували просто хлібні крихти зі здоби.

Що не можна робити

Наші предки вважали 5 листопада не дуже хорошим днем. Вони намагалися присвятити його своїм справам, а не чужим.

Не можна викидати хлібні крихти та залишки хліба у смітник.

Це не найкращий день для радикальних змін чи важливих рішень.

Відпустіть образи на людей. Пробачте їх і себе. Не зліться й не нервуйте.

Прикмети на 5 листопада

Падає сніг на 5 листопада і не тане – до м'якої зими та багатого урожаю.

Нарубаєш велику кількість дров цього дня – дім буде теплим і затишним.

Подивіться уважно на березу: якщо з неї опало листя, то зима буде ранньою.

Дощ у цей день є гарною прикметою. Це означає, що в наступному сезоні буде хороший урожай.

Якщо на Якова падає сніг або град, то після 22 листопада розпочнуться заморозки.

Ігор, Яків, Святослав, Володимир, Микола, Гнат, Максим, Петро, Іван, Омелян, Олександр, Гнат.

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