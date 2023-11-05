Яків був одним із сімнадцяти апостолів та сином чоловіка Діви Марії. Його називали "братом Господнім". Чим славився Яків, що не можна робити 5 листопада та які прикмети існують в цей день – знає 24 Канал.

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Відомо, що Яків упродовж земного життя Ісуса Христа не вірив, що він є Сином Божим і спасителем усього людства. Однак, навернувся до віри після воскресіння Христа. Якова вважають першим єрусалимським єпископом. Загинув мученицькою смертю: юдеї кинули його біля церкви та побили камінням.

У давнину зими починалися рано, і вже на Якова падав перший сніг чи град. Тож наші пращури у свято мали незвичну традицію. Вони закопували випічку в землю, аби "нагодувати" її. Також деякі закопували просто хлібні крихти зі здоби.

Що не можна робити

  • Наші предки вважали 5 листопада не дуже хорошим днем. Вони намагалися присвятити його своїм справам, а не чужим.
  • Не можна викидати хлібні крихти та залишки хліба у смітник.
  • Це не найкращий день для радикальних змін чи важливих рішень.
  • Відпустіть образи на людей. Пробачте їх і себе. Не зліться й не нервуйте.

Прикмети на 5 листопада

  • Падає сніг на 5 листопада і не тане – до м'якої зими та багатого урожаю.
  • Нарубаєш велику кількість дров цього дня – дім буде теплим і затишним.
  • Подивіться уважно на березу: якщо з неї опало листя, то зима буде ранньою.
  • Дощ у цей день є гарною прикметою. Це означає, що в наступному сезоні буде хороший урожай.
  • Якщо на Якова падає сніг або град, то після 22 листопада розпочнуться заморозки.

День в Україні та світі

  • 5 листопада в цьому році будуть відзначати День працівника соціальної сфери. Свято завжди припадає на першу неділю листопада. Такі працівники займаються питаннями соціального захисту, зайнятості, організації оплати та безпеки праці.
  • Також на цю дату припадає Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. Його запровадила Організація Об'єднаних Націй. Мета цього дня – привернути увагу людей до природного явища – цунамі. Адже воно спричиняє численні загибелі та завдають шкоди довкіллю.