Яків був одним із сімнадцяти апостолів та сином чоловіка Діви Марії. Його називали "братом Господнім". Чим славився Яків, що не можна робити 5 листопада та які прикмети існують в цей день – знає 24 Канал.

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Відомо, що Яків упродовж земного життя Ісуса Христа не вірив, що він є Сином Божим і спасителем усього людства. Однак, навернувся до віри після воскресіння Христа. Якова вважають першим єрусалимським єпископом. Загинув мученицькою смертю: юдеї кинули його біля церкви та побили камінням.

У давнину зими починалися рано, і вже на Якова падав перший сніг чи град. Тож наші пращури у свято мали незвичну традицію. Вони закопували випічку в землю, аби "нагодувати" її. Також деякі закопували просто хлібні крихти зі здоби.

День ангела 5 листопада святкують Ігор, Яків, Святослав, Володимир, Микола, Гнат, Максим, Петро, Іван, Омелян, Олександр, Гнат.

Що не можна робити

Наші предки вважали 5 листопада не дуже хорошим днем. Вони намагалися присвятити його своїм справам, а не чужим.

Не можна викидати хлібні крихти та залишки хліба у смітник.

Це не найкращий день для радикальних змін чи важливих рішень.

Відпустіть образи на людей. Пробачте їх і себе. Не зліться й не нервуйте.

Прикмети на 5 листопада

Падає сніг на 5 листопада і не тане – до м'якої зими та багатого урожаю.

Нарубаєш велику кількість дров цього дня – дім буде теплим і затишним.

Подивіться уважно на березу: якщо з неї опало листя, то зима буде ранньою.

Дощ у цей день є гарною прикметою. Це означає, що в наступному сезоні буде хороший урожай.

Якщо на Якова падає сніг або град, то після 22 листопада розпочнуться заморозки.

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