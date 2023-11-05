Иаков был одним из семнадцати апостолов и сыном мужа Девы Марии. Его называли "братьем Господним". Чем славился Иаков, что нельзя делать 5 ноября и какие приметы существуют в этот день – знает 24 Канал.
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Известно, что Иаков в течение земной жизни Иисуса Христа не верил, что он – Сын Божий и спаситель всего человечества. Однако обратился к вере после воскресения Христа. Иакова считают первым иерусалимским епископом. Погиб мученической смертью: иудеи бросили его возле церкви и избили камнями.
В старину зимы начинались рано, и уже на Якова падал первый снег или град. Так что наши предки в праздник имели необычную традицию. Они закапывали выпечку в землю, чтобы "накормить" ее. Также некоторые закапывали просто хлебные крошки из сдобы.
Что нельзя делать
- Наши предки сочли 5 ноября не очень хорошим днем. Они пытались посвятить его своим делам, а не чужим.
- Нельзя выбрасывать хлебные крошки и остатки хлеба в помойку.
- Это не самый лучший день для радикальных изменений или важных решений.
- Отпустите обиды на людей. Простите их и себя. Не злитесь и не нервничайте.
Приметы на 5 ноября
- Падает снег на 5 ноября и не тает – к мягкой зиме и обильному урожаю.
- Нарубишь большое количество дров в этот день – дом будет теплым и уютным.
- Посмотрите внимательно на березу: если из нее опали листья, то зима будет ранней.
- Дождь в этот день был хорошой приметой. Это означало, что в будущем сезоне будет хороший урожай.
- Если на Якова падает снег или град, после 22 ноября начнутся заморозки.
День в Украине и мире
- 5 ноября в этом году будут отмечать День работника социальной сферы. Праздник всегда выпадает на первое воскресенье ноября. Такие работники занимаются вопросами социальной защиты, занятости, организации оплаты и сохранности труда.
- Также на эту дату приходится Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Его ввела Организация Объединенных Наций. Цель этого дня – привлечь внимание людей к природному явлению – цунами. Ведь оно наносит многочисленные гибели и наносит вред окружающей среде.