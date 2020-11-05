5 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 листопада в народі вшановують апостола Якова. Святий Яків був сином святого Йосипа. Апостол відомий як перший єпископ Єрусалиму. У 63 роки він прийняв мученицьку смерть – язичники скинули його з ґанку храму, а потім побили камінням.
Іменини сьогодні святкують: Захар, Максим.
Читайте також Коли буде Чорна п’ятниця в Україні у 2020 році: дата
Народні прикмети на 5 листопада
– Град 5 листопада пішов – прийде справжня зима.
– Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а в наступному році можна буде очікувати хорошого врожаю.
– Йде дощ – наступний рік буде врожайним.
Що можна робити 5 листопада
- Цього дня чоловікам треба обов'язково віддати всі борги, інакше в наступному році на них чекатимуть злидні.
- За повір'ям, якщо людина з'їсть багато меду, весь наступний рік буде успішним.
Що не можна робити 5 листопада
- Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.
- Не рекомендується просити підвищення на посаді чи збільшення заробітної плати.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter