5 листопада в народі вшановують апостола Якова. Святий Яків був сином святого Йосипа. Апостол відомий як перший єпископ Єрусалиму. У 63 роки він прийняв мученицьку смерть – язичники скинули його з ґанку храму, а потім побили камінням.

Іменини сьогодні святкують: Захар, Максим.

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Народні прикмети на 5 листопада

– Град 5 листопада пішов – прийде справжня зима.

– Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а в наступному році можна буде очікувати хорошого врожаю.

– Йде дощ – наступний рік буде врожайним.

Що можна робити 5 листопада

Цього дня чоловікам треба обов'язково віддати всі борги, інакше в наступному році на них чекатимуть злидні. За повір'ям, якщо людина з'їсть багато меду, весь наступний рік буде успішним.

Що не можна робити 5 листопада