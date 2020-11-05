5 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 ноября в народе почитают апостола Иакова. Святой Иаков был сыном святого Иосифа. Апостол известный как первый епископ Иерусалима. В 63 года он принял мученическую смерть – язычники сбросили его с крыльца храма, а затем избили камнями.
Именины сегодня празднуют: Захар, Максим.
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Народные приметы на 5 ноября
– Град 5 ноября пошел – придет настоящая зима.
– Много снега выпало, и он не растаял – зима будет теплой, а в следующем году можно будет ожидать хорошего урожая.
– Идет дождь – следующий год будет урожайным.
Что можно делать 5 ноября
- В этот день мужчинам надо обязательно отдать все долги, иначе в следующем году их будет ждать нищета.
- По поверью, если человек съест много меда, весь следующий год будет успешным.
Что нельзя делать 5 ноября
- Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.
- Не рекомендуется просить повышения в должности или увеличения заработной платы.
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