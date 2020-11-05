5 ноября в народе почитают апостола Иакова. Святой Иаков был сыном святого Иосифа. Апостол известный как первый епископ Иерусалима. В 63 года он принял мученическую смерть – язычники сбросили его с крыльца храма, а затем избили камнями.

Именины сегодня празднуют: Захар, Максим.

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Народные приметы на 5 ноября

– Град 5 ноября пошел – придет настоящая зима.

– Много снега выпало, и он не растаял – зима будет теплой, а в следующем году можно будет ожидать хорошего урожая.

– Идет дождь – следующий год будет урожайным.

Что можно делать 5 ноября

В этот день мужчинам надо обязательно отдать все долги, иначе в следующем году их будет ждать нищета. По поверью, если человек съест много меда, весь следующий год будет успешным.

Что нельзя делать 5 ноября