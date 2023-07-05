5 липня православні християни вшановують пам'ять мученика Євсевія. Він був єпископом у місті Самосати, пише 24 Канал.

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З Євсевієм пов'язують цікаву історію. Тодішній імператор Костянтин дізнався, що єпископ зберігає важливий документ, тому наказав віддати його й погрозив, що відітне руку. Євсевій простягнув обидві руки, але сказав, що нічого не віддасть.

Костянтин вирішив помилувати Євсевія за його вчинок. Однак єпископ зазнав більших переслідувань, коли імператором став Юліан Відступник. Євсевій помер від рук аріанки, яка скинула з висоти йому на голову черепицю.

Іменини 5 липня святкують Василь, Геннадій, Юліана.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна влаштовувати гучних святкувань.

Краще не вирушати у довгу дорогу.

Сьогодні невдалий день для нових починань.

Вважалось, що нині не можна розлучатися з коханими.

Прикмети на 5 липня

Дощ у цей день обіцяє хороший урожай хлібів.

Якщо туман зранку стелиться по воді – буде хороша погода.

Роса з'явилась ввечері – наступного дня буде сонячно.

Спекотний день обіцяє морозну зиму.

День в Україні та світі

День звільнення міст Краматорськ та Слов'янськ від проросійських терористів 2014 року. Саме 5 липня українські захисники витіснили російські війська. У цей день варто згадати загиблих через окупацію та російські обстріли. Зараз Краматорськ та Слов'янськ досі страждають через обстріли загарбників.

Всесвітній день бікіні. У цей день 1946 року французький модельєр Луїс Ріар представив бікіні. Такий купальник спершу вважався вульгарним, але згодом став трендовим та популярним.