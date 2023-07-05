5 июля православные христиане чтят память мученика Евсевия. Он был епископом в городе Самосаты, пишет 24 Канал.

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С Евсевием связывают интересную историю. Тогдашний император Константин узнал, что епископ хранит важный документ, поэтому приказал отдать его и пригрозил, что отсекет руку. Евсевий протянул обе руки, но сказал, что ничего не отдаст.

Константин решил помиловать Евсевия за его поступок. Однако епископ подвергся большим преследованиям, когда императором стал Юлиан Отступник. Евсевий умер от рук арианки, сбросившей с высоты ему на голову черепицу.

Именины 5 июля празднуют Василий, Геннадий, Юлиана.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя устраивать громкие празднества.

Лучше не отправляться в длинную дорогу.

Сегодня неудачный день для новых начинаний.

Считалось, что сейчас нельзя расставаться с любимыми.

Приметы на 5 июля

В этот день обещает хороший урожай хлебов.

Если туман с утра стелется по воде – будет хорошая погода.

Роса появилась вечером – на следующий день будет солнечно.

Жаркий день обещает морозную зиму.

День в Украине и мире

День освобождения городов Краматорск и Славянск от пророссийских террористов в 2014 году. Именно 5 июля украинские защитники вытеснили русские войска. В этот день следует вспомнить погибших из-за оккупации и российских обстрелов. Сейчас Краматорск и Славянск до сих пор страдают из-за обстрелов захватчиков.

Всемирный день бикини. В этот день в 1946 году французский модельер Луис Риар представил бикини. Такой купальник сначала считался пошлым, но впоследствии стал трендовым и популярным.