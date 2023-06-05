5 червня – яке свято у цей день і що не можна робити сьогодні

5 червня християни вшановують святого Леонтія. У світі відзначають День охорони довкілля. Що не можна робити сьогодні та прикмети дивіться нижче.

5 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Леонтія. Він був ченцем у Києво-Печерській лаврі, розповідає 24 Канал.

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Леонтій з часом поселився біля струмка та заснував там храм. До нього приходили люди з проханнями про хрещення та інші таїнства. Він повернувся до міста та продовжив працювати на славу Божу.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не варто займатися ремонтом або роботою з будівництва.

Не можна переїжджати на нове місце.

Сьогодні невдалий день для вінчання.

Прикмети на 5 червня

На горобині багато квітів – щедро вродить льон та овес.

Літає багато оводів – буде щедрий врожай.

З'явилось багато жуків – червень буде теплим..

Якщо мурахи сидять у мурашнику – до негоди, якщо бігають біля мурашника – буде тепло.

5 червня святкують Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дарина, Єфросинія, Марія.

День в Україні та світі

Всесвітній день охорони довкілля. Цю подію встановили, щоб нагадувати людям про те, як важливо берегти навколишнє середовище.