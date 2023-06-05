5 июня в церковном календаре – день памяти святого Леонтия. Он был монахом в Киево-Печерской лавре, пишет 24 Канал.

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Леонтий со временем поселился у ручья и основал храм. К нему приходили люди с просьбами о крещении и других таинствах. Он вернулся в город и продолжил работать во славу Божию.

День ангела 5 июня празднуют Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил, Дарья, Ефросинья, Мария.

Что нельзя делать сегодня

В этот день не стоит заниматься ремонтом или работой по строительству.

Нельзя переезжать на новое место.

Сегодня неудачный день для венчания.

Приметы на 5 июня

На рябине много цветов – щедро уродит лен и овес.

Летает много оводов – будет обильный урожай.

Появилось много жуков – июнь будет теплим.

Если муравьи сидят в муравейнике – к ненастью, если бегают у муравейника – будет тепло.

День в Украине и мире

Всемирный день охраны окружающей среды. Это событие было установлено, чтобы напоминать людям о том, как важно беречь окружающую среду.