5 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Леонтія. Він був ченцем у Києво-Печерській лаврі, розповідає 24 Канал.
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Леонтій з часом поселився біля струмка та заснував там храм. До нього приходили люди з проханнями про хрещення та інші таїнства. Він повернувся до міста та продовжив працювати на славу Божу.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не варто займатися ремонтом або роботою з будівництва.
- Не можна переїжджати на нове місце.
- Сьогодні невдалий день для вінчання.
Прикмети на 5 червня
- На горобині багато квітів – щедро вродить льон та овес.
- Літає багато оводів – буде щедрий врожай.
- З'явилось багато жуків – червень буде теплим..
- Якщо мурахи сидять у мурашнику – до негоди, якщо бігають біля мурашника – буде тепло.
День в Україні та світі
Всесвітній день охорони довкілля. Цю подію встановили, щоб нагадувати людям про те, як важливо берегти навколишнє середовище.