4 жовтня в народі відзначають пам'ять Кіндрата – одного з 70 апостолів, який проповідував Слово Боже в I столітті на території Афін і носив сан єпископа.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Валентин, Данило.

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Народні прикмети на 4 жовтня

– Якщо погода сьогодні сонячна і тепла, але вітер дме з північного сходу або півночі, то зима буде холодною.

– Яка погода на Матвія – такою вона буде ще чотири тижні.

– Різко 4 жовтня похолодало – скоро прийде зима.

– Багато горіхів, але немає грибів – прикмета, що зима буде сніжною і суворою.

– Днем холодно, а вночі стає тепліше – скоро буде негода.

Що можна робити 4 жовтня

Сьогодні треба зробити генеральне прибирання в будинку та на подвір'ї. Винесіть непотрібне сміття, помийте підлогу та вікна, полагодьте те, що хотіли зробити уже давно. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

Що не можна робити 4 жовтня