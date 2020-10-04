4 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
4 жовтня в народі відзначають пам'ять Кіндрата – одного з 70 апостолів, який проповідував Слово Боже в I столітті на території Афін і носив сан єпископа.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Валентин, Данило.
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Народні прикмети на 4 жовтня
– Якщо погода сьогодні сонячна і тепла, але вітер дме з північного сходу або півночі, то зима буде холодною.
– Яка погода на Матвія – такою вона буде ще чотири тижні.
– Різко 4 жовтня похолодало – скоро прийде зима.
– Багато горіхів, але немає грибів – прикмета, що зима буде сніжною і суворою.
– Днем холодно, а вночі стає тепліше – скоро буде негода.
Що можна робити 4 жовтня
- Сьогодні треба зробити генеральне прибирання в будинку та на подвір'ї. Винесіть непотрібне сміття, помийте підлогу та вікна, полагодьте те, що хотіли зробити уже давно.
- Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.
Що не можна робити 4 жовтня
- Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.
- Цього дня чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, адже потім усі плани можуть зруйнуватися.
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