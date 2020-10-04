4 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 октября в народе отмечают память Кондрата – одного из 70 апостолов, который проповедовал Слово Божие в I веке на территории Афин и носил сан епископа.
Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Валентин, Даниил.
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Народные приметы на 4 октября
– Если погода сегодня солнечная и теплая, но ветер дует с северо-востока или севера, то зима будет холодной.
– Какая погода на Матфея – такой она будет еще четыре недели.
– Резко 4 октября похолодало – скоро придет зима.
– Много орехов, но нет грибов – примета, что зима будет снежной и суровой.
– Днем холодно, а ночью становится теплее – скоро будет непогода.
Что можно делать 4 октября
- Сегодня нужно сделать генеральную уборку в доме и во дворе. Вынесите ненужный мусор, помойте полы и окна, почините то, что хотели сделать уже давно.
- В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвастайтесь, потому что они не зачтутся.
Что нельзя делать 4 октября
- Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.
- В этот день мужчинам нельзя работать или что-то планировать, ведь потом все планы могут разрушиться.
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