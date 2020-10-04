4 октября в народе отмечают память Кондрата – одного из 70 апостолов, который проповедовал Слово Божие в I веке на территории Афин и носил сан епископа.

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Валентин, Даниил.

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Народные приметы на 4 октября

– Если погода сегодня солнечная и теплая, но ветер дует с северо-востока или севера, то зима будет холодной.

– Какая погода на Матфея – такой она будет еще четыре недели.

– Резко 4 октября похолодало – скоро придет зима.

– Много орехов, но нет грибов – примета, что зима будет снежной и суровой.

– Днем холодно, а ночью становится теплее – скоро будет непогода.

Что можно делать 4 октября

Сегодня нужно сделать генеральную уборку в доме и во дворе. Вынесите ненужный мусор, помойте полы и окна, почините то, что хотели сделать уже давно. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвастайтесь, потому что они не зачтутся.

Что нельзя делать 4 октября