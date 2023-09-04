4 вересня – яке свято і що не можна робити сьогодні: у кого в цей день іменини
4 вересня християни вшановують єпископа Вавила Антіохійського та ікону Божої Матері Неопалима Купина. У світі відзначають День сексуального здоров'я. Більше фактів про сьогоднішній день дізнавайтесь далі.
4 вересня у церковному календарі – день пам'яті єпископа Вавила Антіохійського, пише 24 Канал. Він жив за часів імператора Декія, який встановив язичництво та влаштовував бенкети для язичницьких богів.
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Якось Декій захотів відвідати християнський храм – тоді звершував службу Вавил. Він не міг дозволити осквернити храм, тому не дозволив імператору увійти. Декій розлютився і наказав спалити храм і стратити єпископа та його учнів.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна лінуватися.
- Сьогодні заборонено вживати алкогольні напої.
- Не можна давати чи брати гроші у борг.
- День вважався невдалим для походів до лісу.
Прикмети на 4 вересня
- Хмари сьогодні розсіяні – наступний ранок буде ясним, але холодним.
- Зранку впав дощ – зима буде холодна і морозна.
- Багато ягід на горобині обіцяють сувору зиму.
- Багато жовтого листя на деревах – до щедрого врожаю наступного року.
День в Україні та світі
Всесвітній день сексуального здоров'я. Дату зініціювала Всесвітня організація сексуального здоров'я у 2010 році. Тема сексуального здоров'я вважалась табуйованою, та з часом у кожній країні впроваджують спеціальні заходи та уроки, що розповідають про важливість цієї складової здоров'я людини.