4 вересня у церковному календарі – день пам'яті єпископа Вавила Антіохійського, пише 24 Канал. Він жив за часів імператора Декія, який встановив язичництво та влаштовував бенкети для язичницьких богів.

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Якось Декій захотів відвідати християнський храм – тоді звершував службу Вавил. Він не міг дозволити осквернити храм, тому не дозволив імператору увійти. Декій розлютився і наказав спалити храм і стратити єпископа та його учнів.

Також 4 вересня вшановують ікони Божої Матері "Неопалима Купина". За біблійними переказами, Бог з'явився Мойсею у вигляді тернового куща, який палав, але не згорав. Сама ікона символізує Непорочне зачаття та зображує Діву Марію з немовлям всередині восьмиконечної зірки. Зірка утворена двома ромбами: зеленим – колір куща і червоним – колір полум'я.

Іменини 4 вересня святкують Яким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Олена, Іоанн, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна лінуватися.

Сьогодні заборонено вживати алкогольні напої.

Не можна давати чи брати гроші у борг.

День вважався невдалим для походів до лісу.

Прикмети на 4 вересня

Хмари сьогодні розсіяні – наступний ранок буде ясним, але холодним.

Зранку впав дощ – зима буде холодна і морозна.

Багато ягід на горобині обіцяють сувору зиму.

Багато жовтого листя на деревах – до щедрого врожаю наступного року.

День в Україні та світі

Всесвітній день сексуального здоров'я. Дату зініціювала Всесвітня організація сексуального здоров'я у 2010 році. Тема сексуального здоров'я вважалась табуйованою, та з часом у кожній країні впроваджують спеціальні заходи та уроки, що розповідають про важливість цієї складової здоров'я людини.