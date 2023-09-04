4 сентября в церковном календаре – день памяти епископа Вавила Антиохийского, пишет 24 Канал. Он жил во времена императора Декия, установившего язычество и устраивавшего пиры для языческих богов.

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Как-то Декий захотел посетить христианский храм – тогда совершал службу Вавил. Он не мог позволить осквернить храм, поэтому не разрешил императору войти. Некоторый разозлился и приказал сжечь храм и казнить епископа и его учеников.

Также 4 сентября чествуют иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". По библейским преданиям, Бог явился Моисею в виде пылающего тернового куста, но не сгоравшего. Сама икона символизирует Непорочное зачатие и изображает Деву Марию с младенцем внутри восьмиконечной звезды. Звезда образована двумя ромбами: зеленым – цвет куста и красным – цвет пламени.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день нельзя лениться.
  • Сегодня запрещено употреблять алкогольные напитки.
  • Нельзя давать или брать деньги взаймы.
  • День считался неудачным для походов в лес.

Приметы на 4 сентября

  • Облака сегодня рассеяны – следующее утро будет ясным, но холодным.
  • Утром будет идти дождь – зима будет холодная и морозная.
  • Многие ягоды на рябине обещают суровую зиму.
  • Многие желтые листья на деревьях – до щедрого урожая в следующем году.

День в Украине и мире

Всемирный день сексуального здоровья. Дату инициировала Всемирная организация сексуального здоровья в 2010 году. Тема сексуального здоровья считалась табуированной, но со временем в каждой стране внедряются специальные мероприятия и уроки, рассказывающие о важности этой составляющей здоровья человека.