4 сентября в церковном календаре – день памяти епископа Вавила Антиохийского, пишет 24 Канал. Он жил во времена императора Декия, установившего язычество и устраивавшего пиры для языческих богов.

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Как-то Декий захотел посетить христианский храм – тогда совершал службу Вавил. Он не мог позволить осквернить храм, поэтому не разрешил императору войти. Некоторый разозлился и приказал сжечь храм и казнить епископа и его учеников.

Также 4 сентября чествуют иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". По библейским преданиям, Бог явился Моисею в виде пылающего тернового куста, но не сгоравшего. Сама икона символизирует Непорочное зачатие и изображает Деву Марию с младенцем внутри восьмиконечной звезды. Звезда образована двумя ромбами: зеленым – цвет куста и красным – цвет пламени.

Именины 4 сентября празднуют Яким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иоанн, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя лениться.

Сегодня запрещено употреблять алкогольные напитки.

Нельзя давать или брать деньги взаймы.

День считался неудачным для походов в лес.

Приметы на 4 сентября

Облака сегодня рассеяны – следующее утро будет ясным, но холодным.

Утром будет идти дождь – зима будет холодная и морозная.

Многие ягоды на рябине обещают суровую зиму.

Многие желтые листья на деревьях – до щедрого урожая в следующем году.

День в Украине и мире

Всемирный день сексуального здоровья. Дату инициировала Всемирная организация сексуального здоровья в 2010 году. Тема сексуального здоровья считалась табуированной, но со временем в каждой стране внедряются специальные мероприятия и уроки, рассказывающие о важности этой составляющей здоровья человека.