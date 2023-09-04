4 сентября в церковном календаре – день памяти епископа Вавила Антиохийского, пишет 24 Канал. Он жил во времена императора Декия, установившего язычество и устраивавшего пиры для языческих богов.
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Как-то Декий захотел посетить христианский храм – тогда совершал службу Вавил. Он не мог позволить осквернить храм, поэтому не разрешил императору войти. Некоторый разозлился и приказал сжечь храм и казнить епископа и его учеников.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя лениться.
- Сегодня запрещено употреблять алкогольные напитки.
- Нельзя давать или брать деньги взаймы.
- День считался неудачным для походов в лес.
Приметы на 4 сентября
- Облака сегодня рассеяны – следующее утро будет ясным, но холодным.
- Утром будет идти дождь – зима будет холодная и морозная.
- Многие ягоды на рябине обещают суровую зиму.
- Многие желтые листья на деревьях – до щедрого урожая в следующем году.
День в Украине и мире
Всемирный день сексуального здоровья. Дату инициировала Всемирная организация сексуального здоровья в 2010 году. Тема сексуального здоровья считалась табуированной, но со временем в каждой стране внедряются специальные мероприятия и уроки, рассказывающие о важности этой составляющей здоровья человека.