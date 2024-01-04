Яке церковне свято християни відзначають 4 січня: головні прикмети та заборони на сьогодні

Сьогодні, 4 січня, відзначається Собор 70-ти апостолів. Свою останню проповідь Господь зробив у Галілеї. Перед тим він зібрав 70 апостолів. Вони повинні були розповідати про прихід Ісуса Христа, проповідуючи Євангеліє.

Також сьогодні святкують День хіт-параду та Всесвітній день гіпнозу. Детальніше про це читайте на сайті 24 Каналу.

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Собор 70-ти апостолів

Це були люди, які могли бачити та чути Ісуса Христа. Серед них зустрічалися й учні дванадцяти апостолів. Наприклад, Тимофій, Лука, святий Марк та Тит – послідовники євангеліста Павла, а святий Прохор – учень апостола Іоанна Богослова. Багато апостолів зазнали мученицької смерті, бо поширювали християнську віру.

Що не можна робити

Заборонено змінювати професію.

Не можна підслуховувати та підглядати за людьми.

Не варто комусь розказувати про свої плани.

Заборонено подорожувати з маленькими дітьми.

Краще відкласти справи, які пов'язані з фінансами, на інший день.

Народні прикмети

Якщо хмари будуть низько, то скоро прийде похолодання.

Якщо на небі багато зірок, то чекайте морозяної й сонячної погоди.

Якщо побачите зорю червоного кольору, то невдовзі здійметься сильний вітер.

Якщо на деревах буде багато снігу, то наступного року отримаєте гарний врожай меду.

Що ще відзначають

4 січня відзначається День хіт-параду. Це такий список, який складається з найкращих пісень за певний період часу. У 1936 році журнал, який випускали в Америці, зробив перший хіт-парад музичних платівок.

Також сьогодні – Всесвітній день гіпнозу. Вперше свято відзначили 4 січня 2006 року. Тоді його зробили до дня смерті доктора Джека Гібсона з Ірландії. Він написав працю, у якій розповідалося, як можна вилікувати психосоматичні розлади завдяки гіпнозу.