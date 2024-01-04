Яке церковне свято християни відзначають 4 січня: головні прикмети та заборони на сьогодні

4 січня 2024, 07:00
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Сьогодні, 4 січня, відзначається Собор 70-ти апостолів. Свою останню проповідь Господь зробив у Галілеї. Перед тим він зібрав 70 апостолів. Вони повинні були розповідати про прихід Ісуса Христа, проповідуючи Євангеліє.

Також сьогодні святкують День хіт-параду та Всесвітній день гіпнозу. Детальніше про це читайте на сайті 24 Каналу. 

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Собор 70-ти апостолів

Це були люди, які могли бачити та чути Ісуса Христа. Серед них зустрічалися й учні дванадцяти апостолів. Наприклад, Тимофій, Лука, святий Марк та Тит – послідовники євангеліста Павла, а святий Прохор – учень апостола Іоанна Богослова. Багато апостолів зазнали мученицької смерті, бо поширювали християнську віру. 

Що не можна робити

  • Заборонено змінювати професію.
  • Не можна підслуховувати та підглядати за людьми.
  • Не варто комусь розказувати про свої плани.
  • Заборонено подорожувати з маленькими дітьми.
  • Краще відкласти справи, які пов'язані з фінансами, на інший день. 

Народні прикмети

  • Якщо хмари будуть низько, то скоро прийде похолодання.
  • Якщо на небі багато зірок, то чекайте морозяної й сонячної погоди.
  • Якщо побачите зорю червоного кольору, то невдовзі здійметься сильний вітер.
  • Якщо на деревах буде багато снігу, то наступного року отримаєте гарний врожай меду. 

Що ще відзначають

4 січня відзначається День хіт-параду. Це такий список, який складається з найкращих пісень за певний період часу. У 1936 році журнал, який випускали в Америці, зробив перший хіт-парад музичних платівок. 

Також сьогодні – Всесвітній день гіпнозу. Вперше свято відзначили 4 січня 2006 року. Тоді його зробили до дня смерті доктора Джека Гібсона з Ірландії. Він написав працю, у якій розповідалося, як можна вилікувати психосоматичні розлади завдяки гіпнозу. 

 

Автор: Марія Примич