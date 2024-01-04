Також сьогодні святкують День хіт-параду та Всесвітній день гіпнозу. Детальніше про це читайте на сайті 24 Каналу.
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Собор 70-ти апостолів
Це були люди, які могли бачити та чути Ісуса Христа. Серед них зустрічалися й учні дванадцяти апостолів. Наприклад, Тимофій, Лука, святий Марк та Тит – послідовники євангеліста Павла, а святий Прохор – учень апостола Іоанна Богослова. Багато апостолів зазнали мученицької смерті, бо поширювали християнську віру.
Що не можна робити
- Заборонено змінювати професію.
- Не можна підслуховувати та підглядати за людьми.
- Не варто комусь розказувати про свої плани.
- Заборонено подорожувати з маленькими дітьми.
- Краще відкласти справи, які пов'язані з фінансами, на інший день.
Народні прикмети
- Якщо хмари будуть низько, то скоро прийде похолодання.
- Якщо на небі багато зірок, то чекайте морозяної й сонячної погоди.
- Якщо побачите зорю червоного кольору, то невдовзі здійметься сильний вітер.
- Якщо на деревах буде багато снігу, то наступного року отримаєте гарний врожай меду.
Що ще відзначають
4 січня відзначається День хіт-параду. Це такий список, який складається з найкращих пісень за певний період часу. У 1936 році журнал, який випускали в Америці, зробив перший хіт-парад музичних платівок.
Також сьогодні – Всесвітній день гіпнозу. Вперше свято відзначили 4 січня 2006 року. Тоді його зробили до дня смерті доктора Джека Гібсона з Ірландії. Він написав працю, у якій розповідалося, як можна вилікувати психосоматичні розлади завдяки гіпнозу.