Также сегодня отмечают День хит-парада и Всемирный день гипноза. Детальнее об этом читайте на сайте 24 Канала.

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Собор 70-ти апостолов

Это были люди, которые могли видеть и слышать Иисуса Христа. Среди них встречались и ученики двенадцати апостолов. Например, Тимофей, Лука, святой Марк и Тит – последователи евангелиста Павла, а святой Прохор – ученик апостола Иоанна Богослова. Многие апостолы подверглись мученической смерти, потому что распространяли христианскую веру.

Что нельзя делать

Запрещено менять профессию.

Нельзя подслушивать и подсматривать за людьми.

Не стоит кому-то рассказывать о своих планах.

Запрещено путешествовать с маленькими детками.

Лучше отложить дела, связанные с финансами, на другой день.

Народные приметы

Если облака будут низко, то скоро придет похолодание.

Если на небе много звезд, то ждите морозную и солнечную погоду.

Если увидите звезду красного цвета, то скоро поднимется сильный ветер.

Если на деревьях будет много снега, то на следующий год получите хороший урожай меда.

Что еще отмечают

4 января отмечается День хит-парада. Это такой список, состоящий из лучших песен за определенный период времени. В 1936 году журнал, выпускаемый в Америке, сделал первый хит-парад музыкальных пластинок.

Также сегодня – Всемирный день гипноза. Впервые праздник был отмечен 4 января 2006 года. Тогда его сделали ко дню смерти доктора Джека Гибсона из Ирландии. Он написал труд, в котором рассказывалось, как можно вылечить психосоматические расстройства благодаря гипнозу.