4 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
4 серпня вшановують християнську святу Марію Магдалину, яка згідно з Євангелієм, слідувала за Христом, була присутня при його розп'ятті й була першою з людей, що побачила явлення Воскреслого Ісуса.
Іменини сьогодні святкують: Марія, Олексій, Михайло.
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Народні прикмети на 4 серпня
– Якщо жаби тримаються на воді, то це до сухої погоди, а якщо голосно квакають або сидять на суші, то це до негоди.
– Гроза в цей день віщує багатий урожай зернових культур.
– Павуки сховалися – до дощу.
– Якщо багато слимаків в городі, то найближчими днями погода буде сира.
– Якщо кури під час дощу гуляють по двору, то це до тепла.
– Якщо з’явилися опеньки, то грибів восени мало буде.
– Туман на світанку – до сонячного дня.
Що можна робити 4 серпня
- Ранок треба починати з молитви. Дівчатам цього дня треба молитися святій Магдалині, аби вона їм подарувала неземну красу.
Що не можна робити 4 серпня
- Цього дня не можна жінкам працювати. Рекомендується відпочивати та піклуватися про свою красу.
- Якщо йде гроза – виходити на вулицю не можна. Той, хто наважиться вийти – може потрапити під удар блискавки.