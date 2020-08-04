4 серпня вшановують християнську святу Марію Магдалину, яка згідно з Євангелієм, слідувала за Христом, була присутня при його розп'ятті й була першою з людей, що побачила явлення Воскреслого Ісуса.

Іменини сьогодні святкують: Марія, Олексій, Михайло.

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Народні прикмети на 4 серпня

– Якщо жаби тримаються на воді, то це до сухої погоди, а якщо голосно квакають або сидять на суші, то це до негоди.

– Гроза в цей день віщує багатий урожай зернових культур.

– Павуки сховалися – до дощу.

– Якщо багато слимаків в городі, то найближчими днями погода буде сира.

– Якщо кури під час дощу гуляють по двору, то це до тепла.

– Якщо з’явилися опеньки, то грибів восени мало буде.

– Туман на світанку – до сонячного дня.

Що можна робити 4 серпня

Ранок треба починати з молитви. Дівчатам цього дня треба молитися святій Магдалині, аби вона їм подарувала неземну красу.

Що не можна робити 4 серпня