4 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 августа чтят христианскую святую Марию Магдалину, которая, согласно Евангелию, следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой из людей, увидевших явление воскресшего Иисуса.
Именины сегодня празднуют: Мария, Алексей, Михаил.
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Народные приметы на 4 августа
– Если лягушки держатся на воде, то это к сухой погоде, а если громко квакают или сидят на суше, то это к ненастью.
– Гроза в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур.
– Пауки спрятались – к дождю.
– Если много слизней в огороде, то в ближайшие дни погода будет сырая.
– Если куры во время дождя гуляют по двору, то это к теплу.
– Если появились опята, то грибов осенью мало будет.
– Туман на рассвете – к солнечному дню.
Что можно делать 4 августа
- Утро надо начинать с молитвы. Девушкам в этот день надо молиться святой Магдалине, чтобы она им подарила неземную красоту.
Что нельзя делать 4 августа
- В этот день женщинам нельзя работать. Рекомендуется отдыхать и заботиться о своей красоте.
- Если идет гроза – выходить на улицу нельзя. Тот, кто осмелится выйти – может попасть под удар молнии.