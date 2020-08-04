4 августа чтят христианскую святую Марию Магдалину, которая, согласно Евангелию, следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первой из людей, увидевших явление воскресшего Иисуса.

Именины сегодня празднуют: Мария, Алексей, Михаил.

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Народные приметы на 4 августа

– Если лягушки держатся на воде, то это к сухой погоде, а если громко квакают или сидят на суше, то это к ненастью.

– Гроза в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур.

– Пауки спрятались – к дождю.

– Если много слизней в огороде, то в ближайшие дни погода будет сырая.

– Если куры во время дождя гуляют по двору, то это к теплу.

– Если появились опята, то грибов осенью мало будет.

– Туман на рассвете – к солнечному дню.

Что можно делать 4 августа

Утро надо начинать с молитвы. Девушкам в этот день надо молиться святой Магдалине, чтобы она им подарила неземную красоту.

Что нельзя делать 4 августа