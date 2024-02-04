Також сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями та День неандертальця. Більше інформації читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті преподобного Ісидора Пелусіотського

Одного разу преподобний Ісидор вирішив пожити на Пелусіотській горі. Він відмовився від звичайного життя та присвятив себе чернецтву. Чоловіка дуже шанували інші монахи, тому зробили пресвітером. Ісидор брав приклад з Івана Золотоустого та запам'ятався своїми християнськими проповідями. Помер святий приблизно у 436 році.

Що не можна робити

Заборонено сваритися та лихословити.

Не можна стригти нігті та волосся, інакше почнуться проблеми з грошима.

Не варто планувати далеку подорож.

Краще відмовитися від шкідливих звичок, зокрема від жирної їжі.

Не можна сваритися з коханою людиною, бо можете розлучитись.

Народні прикмети

Якщо не буде морозу, то чекайте на ранню весну.

Хмарне небо – до спекотного літа.

Якщо на деревах з'явиться іній, то отримаєте рясний врожай.

Якщо у лісі майже не буде снігу, то скоро почнеться відлига.

Якщо побачили уві сні птаха, то незабаром прийдуть хороші новини.

Що ще відзначають

Сьогодні відзначається щорічне свято – День неандертальця. Саме 4 лютого 1857 року його вперше побачили науковці. Останки цього представника людського роду знайшли у німецькій печері у 1856 році.

Також 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Свято запровадили у 2000 році на Всесвітньому саміті з боротьби проти раку, який відбувався у Парижі. Зокрема, тоді була підписана Паризька хартія боротьби з раком.