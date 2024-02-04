Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями и День неандертальца. Больше информации читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти преподобного Исидора Пелусиотского

Однажды преподобный Исидор решил пожить на Пелусиотской горе. Он отказался от обычной жизни и посвятил себя монашеству. Мужчину очень уважали другие монахи, поэтому сделали пресвитером. Исидор брал пример с Иоанна Златоуста и запомнился своими христианскими проповедями. Умер святой примерно в 436 году.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться и сквернословить.

Нельзя стричь ногти и волосы, иначе начнутся проблемы с деньгами.

Не стоит планировать дальнее путешествие.

Лучше отказаться от вредных привычек, в частности от жирной пищи.

Нельзя ссориться с любимым человеком, потому что можете расстаться.

Народные приметы

Если не будет мороза, то ждите раннюю весну.

Облачное небо – к жаркому лету.

Если на деревьях появится иней, то получите обильный урожай.

Если в лесу почти не будет снега, то скоро начнется оттепель.

Если увидели во сне птицу, то вскоре придут хорошие новости.

Что еще отмечают

Сегодня отмечается ежегодный праздник – День неандертальца. Именно 4 февраля 1857 года его впервые увидели ученые. Останки этого представителя человеческого рода нашли в немецкой пещере в 1856 году.

Также 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Праздник ввели в 2000 году на Всемирном саммите по борьбе против рака, который проходил в Париже. В частности, тогда была подписана Парижская хартия борьбы с раком.