Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями и День неандертальца. Больше информации читайте на сайте 24 Канала.
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День памяти преподобного Исидора Пелусиотского
Однажды преподобный Исидор решил пожить на Пелусиотской горе. Он отказался от обычной жизни и посвятил себя монашеству. Мужчину очень уважали другие монахи, поэтому сделали пресвитером. Исидор брал пример с Иоанна Златоуста и запомнился своими христианскими проповедями. Умер святой примерно в 436 году.
Что нельзя делать
- Запрещено ссориться и сквернословить.
- Нельзя стричь ногти и волосы, иначе начнутся проблемы с деньгами.
- Не стоит планировать дальнее путешествие.
- Лучше отказаться от вредных привычек, в частности от жирной пищи.
- Нельзя ссориться с любимым человеком, потому что можете расстаться.
Народные приметы
- Если не будет мороза, то ждите раннюю весну.
- Облачное небо – к жаркому лету.
- Если на деревьях появится иней, то получите обильный урожай.
- Если в лесу почти не будет снега, то скоро начнется оттепель.
- Если увидели во сне птицу, то вскоре придут хорошие новости.
Что еще отмечают
Сегодня отмечается ежегодный праздник – День неандертальца. Именно 4 февраля 1857 года его впервые увидели ученые. Останки этого представителя человеческого рода нашли в немецкой пещере в 1856 году.
Также 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Праздник ввели в 2000 году на Всемирном саммите по борьбе против рака, который проходил в Париже. В частности, тогда была подписана Парижская хартия борьбы с раком.