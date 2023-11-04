Здавна вважали, що Казанська ікона Божої Матері є чудотворною, здатна вилікувати від різних хворіб, особливо недуги із зором. Люди вірили, якщо щиро звернутись з молитвою до неї, вони отримують благополуччя, здоров'я та сімейний достаток. Що можна робити у цей день та про прикмети і заборони – розповість 24 Канал.

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Що не можна робити 4 листопада

Наші предки були переконані, що у це свято не можна працювати. До цього дня потрібно було закінчити усі польові роботи, будівництво та ремонти. Натомість краще було б присвятити свій час молитві до ікони.

День Казанської Богоматері вважався жіночим святом, оскільки Богородиця була заступницею матерів і всіх жінок. Традиційно на початку листопада чоловіки поверталися із заробітків. На честь цього жінки влаштовували пишні застілля і робили домашнє пиво.



Яке свято відзначаємо 4 листопада / Фото Pixabay

Народні прикмети

Не можна плакати, бо інакше цілий рік литимуться сльози.

Обов'язково спостерігали за природою і погодою у цей день: якщо падає дощ – буде рясний урожай, якщо немає – рік буде голодним.

Якщо зранку туман – деякий час ще буде тепло.

Цілий день сонячно – скоро буде похолодання.

День в Україні та світі

У світі відзначають Міжнародний день добра, День дорожнього регулювальника, День здорового глузду та День якісної роботи.

В Україні 4 листопада святкують День залізничника, адже саме в цей день до Львова через Перемишль прибув перший потяг міжнародного сполучення "Ярослав" із Відня.