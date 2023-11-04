Издавна считали, что Казанская икона Божией Матери чудотворна, способна излечить от различных болезней, особенно болезни со зрением. Люди верили, если искренне обратиться к ней с молитвой, они получают благополучие, здоровье и семейный достаток. Что можно делать в этот день и о приметах и запретах – расскажет 24 Канал.

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Что нельзя делать 4 ноября

Наши предки были убеждены, что на этот праздник нельзя работать. По сей день нужно было закончить все полевые работы, строительство и ремонт. А лучше бы посвятить свое время молитве к иконе.

День Казанской Богоматери считался женским праздником, поскольку Богородица была покровительницей матерей и всех женщин. Традиционно в начале ноября мужчины возвращались из заработков. В честь этого женщины устраивали пышные застолья и делали домашнее пиво.



Какой праздник отмечаем 4 ноября / Фото Pixabay

Народные приметы

Нельзя плакать, иначе круглый год будут литься слезы.

Наши предки в этот день следили за облаками: если в этот день ожидается дождь, то будет идти снег.

Если с утра туман – некоторое время еще будет тепло.

Целый день солнечно – скоро будет похолодание.

День в Украине и мире

В мире отмечают Международный день добра, День дорожного регулятора, День здравого смысла и День качественной работы.

В Украине 4 ноября празднуют День железнодорожника, ведь именно в этот день во Львов через Перемышль прибыл первый поезд международного сообщения "Ярослав" из Вены.