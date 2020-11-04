4 листопада вшановують День Казанської Божої Матері. Це свято відзначають декілька разів в рік: 22 жовтня за старим календарем і 4 листопада. Люди вірять, якщо щиро звернутися з молитвою до пресвятої Богородиці саме в цей день, то молитва матиме унікальну силу і здатна творити чудеса.

За повір'ям, Казанська ікона Божої Матері зцілює від різних хвороб, а деяким людям повертався втрачений зір. Також вона допомагала подолати ворожнечу між друзями і визволити країну від ворогів. Казанська Божа Матір – покровителька родини, відтак її образ дарують при вінчанні і при хрещенні дітей.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Антон, Володимир, Єлизавета, Іван, Павло.

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Народні прикмети на 4 листопада

– Випав сніг, значить – на наступний рік буде урожай хліба.

– 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.

– Якщо захід червоний, а після нього ясне зоряне небо, то потрібно чекати на мороз і ясну погоду.

Що можна робити 4 листопада

Вважається, що той хто одружиться в день Казанської Божої Матері – буде щасливим все життя. Якщо вам потрібна допомога у багатьох життєвих справах – молитва допоможе подолати всі негаразди та знайти правильне рішення у складних ситуаціях. Поставте образок Казанської Божої Матері біля ліжечка дитини. Богородиця буде доглядати за дитиною та оберігати її від біди.

Що не можна робити 4 листопада