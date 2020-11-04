4 ноября чествуют День Казанской Божьей Матери. Этот праздник отмечают несколько раз в год: 22 октября по старому стилю и 4 ноября. Люди верят, если искренне обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице именно в этот день, то молитва будет иметь уникальную силу и способна творить чудеса.

По поверью, Казанская икона Божией Матери исцеляет от различных болезней, а некоторым людям возвращалось утраченное зрение. Также она помогала преодолеть вражду между друзьями и освободить страну от врагов. Казанская Божья Матерь – покровительница семьи, поэтому ее образ дарят при венчании и при крещении детей.

Именины сегодня празднуют: Александр, Антон, Владимир, Елизавета, Иван, Павел.

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Народные приметы на 4 ноября

– Выпал снег, значит – на следующий год будет урожай хлеба.

– 4 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.

– Если закат красный, а после него ясное звездное небо, то нужно ждать мороз и ясную погоду.

Что можно делать 4 ноября

Считается, что тот кто женится в день Казанской Божьей Матери – будет счастливым всю жизнь. Если вам нужна помощь во многих жизненных делах – молитва поможет преодолеть все невзгоды и найти правильное решение в сложных ситуациях. Поставьте образок Казанской Божьей Матери возле кроватки ребенка. Богородица будет ухаживать за ребенком и оберегать его от беды.

Что нельзя делать 4 ноября